Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bulunan bir dinlenme tesisi girişinde otomobilin çarptığı 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca köyü mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisine girmek isteyen E.Y. idaresindeki 34 BLR 889 plakalı otomobil, tesis girişinde 61 yaşındaki Mesut Çalışkan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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