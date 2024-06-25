Otomobilin LPG tankı patladı: 1'i çocuk 3 yaralı!

Afyonkarahisar’da otomobilin LPG tankında yaşanan patlama sonrası biri 13 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:57
Otomobilin LPG tankı patladı: 1'i çocuk 3 yaralı!
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Olay, kent merkezindeki 1. Küçük Sanayi sitesinde bulunan bir LPG tamir bakım dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.E., isimli şahsa ait 27 AYJ 468 plakalı otomobilde LPG tankında işlem yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangında araç sahibi ile işyeri çalışanlarından 13 yaşındaki Y.G., ile O.M., yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Patlamam sonrası yaşanan yangın ise bölgeye gelen Afyonkarahisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.


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