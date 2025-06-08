Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otomobilini raylara bırakıp kaçtı: Yakalanması için çalışma başlatıldı!

Otomobilini raylara bırakıp kaçtı: Yakalanması için çalışma başlatıldı!

8.06.2025 08:47:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Otomobilini raylara bırakıp kaçtı: Yakalanması için çalışma başlatıldı!

Kütahya’da yolcu treni, sürücüsünün raylar üzerinde park halinde bıraktığı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Ankara-İzmir seferi yapan yolcu treni, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Bosnalı Sokak üzerine geldiğinde tren rayları üzerinde park halinde olan 26 PY 990 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç tren yolu yanındaki araziye sürüklendi. Makinist ifadesinde, çarpışmanın hemen öncesinde araç sürücüsünün otomobilden inerek kaçtığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firar eden sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Hurdaya dönen araç ise, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #araç #Kütahya #tren

İlgili Haberler

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 05.48 sıralarında 3.1 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var! Kentte kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da bina çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı!
İstanbul'da bina çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı! Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.