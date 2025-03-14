Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:33

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:34

Birecik Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezine seyir halinde olan ve adı öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki otomobil, Enes Açıkgözoğlu’nun (19) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Açıkgözoğlu, yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde, motosiklet sürücüsü Enes Açıkgözoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Açıkgözoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.