Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van-Erciş Karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 78 SL 512 plakalı Opel marka otomobille 04 AAN 895 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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