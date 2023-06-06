Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:32
Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı
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Van-Erciş Karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 78 SL 512 plakalı Opel marka otomobille 04 AAN 895 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


Van yaralı trafik kazası

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