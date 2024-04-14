Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:01
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde 42 AUB 790 plakalı otomobil ile 38 LD 505 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Otomobillerde bulunan 7 yaralı ambulanslarla Develi ve Yahyalı İlçe Devlet Hastaneleri’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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