Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Eylül verilerini açıkladı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin (OSD) açıkadığı verilere göre, yılın ilk dokuz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 962 bin 829 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 26 ARTTI

Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 38 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 25 arttı. Yılın ilk dokuz ayında, toplam ticari araç üretimi 350 bin 511 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 28, otobüs-midibüs pazarı 66 daraldı.

Yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-eylül döneminde toplam pazar yüzde 4 ve otomobil pazarı yüzde 7 oranında artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 4 oranında azalarak 401 bin 437 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-eylül döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13.2 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

OCAK-EYLÜLDE 27.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, Avro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 6.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AMMAN’IN OTOBÜS İHALESİ OTOKAR’A



Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Otokar, yenilikçi otobüsleri ile Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında toplu ulaşım için büyük şehirlerin tercihi olmaya devam ediyor. Sektördeki 58 yıllık deneyimi ile ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni toplayan ve ürünleri Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde kullanılan Otokar, Ürdün’ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adet otobüslük dev ihaleyi kazandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) tarafından finanse edilen ve vergiler dahil yaklaşık 32 milyon dolar tutarındaki ihale kapsamında Otokar, araçların yanı sıra iki yıllık araç bakımı ve sürücü eğitimleri de sunacak. 100 adet orta boy Doruk otobüsü ve 36 adet 12 metrelik şehiriçi kent otobüsünden oluşan teslimatların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



HONDA D SEGMENTİNE İDDİALI BİR DÖNÜŞ YAPTI

Honda, sedan ürün gamını genişletme hedefini yeni Accord ile tamamladı. Honda’nın zamana meydan okuyan sedan modeli yeni Accord, Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle 16 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor. Honda Türkiye, Civic’ten sonra Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile D segmentine güçlü bir geri dönüş yapmış oldu. 2021 yılında 30 bin adetlik hedef ile kendi satış rekorunu kırmaya hazırlanan Honda Türkiye, bu hedefi doğrultusunda ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Honda Türkiye sedan segmentindeki başarılı temsilcisi Civic’ten sonra geçen ay B segmentinde satışa sunduğu City ve şimdi de yeni Accord ile her segmentte sedan seçeneği sunma hedefine de ulaşmış oldu.

Accord’un 10’uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve dinamik sürüş sunan motor performansı ile dikkat çekiyor.

Detaylı çizgiler ve tasarıma gösterilen özen, gelişmiş sürüş dinamikleri, üstün malzeme kalitesi ve gelişmiş yakıt verimliliği olmak üzere karakteristik Accord nitelikleri korunurken, yeni nesilde, daha çekici bir tasarım ve üst düzey kalite sunuluyor. Araç; bugüne kadar üretilen en çarpıcı Accord tasarımına sahip olması dışında üstün sürüş keyfiyle de segmentinde iddiasını güçlendiriyor. Estetik iç ve dış tasarımı, gelişmiş Honda teknolojileri içeren multimedya sistemi, Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği ile yeni Accord, sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Honda Accord’un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa çıkacak.

Yeni Accord; Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği ile satılacak. Honda Accord Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirtirken Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi. Başkan Tsumura, “Daha önce bahsettiğim gibi ‘Honda’yla Gelecek’ mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Türkiye’nin yeni yapılanmasından bahsetti. 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Kılıçer, “hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak” dedi.

SPRINTER, 25 YILDIR TÜRKİYE’DE

Türkiye yollarına çıktığı 1996 yılından günümüze, güvenli yolcu taşımacılığının simgesi olan Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus işbirliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Sprinter minibüs modelleri ile de hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında satılarak Türkiye’ye katma değer sağlıyor. Her makyajda ve yeni nesilde Sprinter, güvenlik alanında standartları yeniden belirledi. İlk Sprinter, her bir tekerlekte disk frenler, ABS fren sistemi ve sürücü hava yastığı sayesinde, 2.8 ile 4.6 ton arasındaki ticari araç segmentinde güvenlik kavramını yeniden tanımlamıştı. Günümüzde ise Sprinter, Adaptive ESP, Yan Rüzgâr Asistanı ve Aktif Mesafe Takip Asistanı Distronic başta olmak üzere; birçok sürüş destek sistemi sürücüyü destekliyor ve tüm trafik paydaşlarını koruyor. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Özellikle yolcu taşımacılığı alanında Sprinter ile sunduğumuz yüksek kalite sayesinde, turizm ve okul servisi alanlarında öne çıkan marka olduk. Son birkaç yıldır yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen aracın Sprinter olması da bunu kanıtlıyor. Yolcu taşımacılık şirketleri Sprinter ile işlerini büyütürken yolcular da gönül rahatlığıyla seyahat ediyorlar” dedi.



ISUZU’NUN ELEKTRİKLİSİ FRANSA’DA



Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu elektrikli midibüsü NovoCITI VOLT’un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi. Fransa’da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirilen çevre dostu Novociti VOLT, Avrupa’daki Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde belediyelerin büyük ilgisini çekiyor.

Ulaştırma operatörleri işletme ihtiyaçlarına göre NovoCITI VOLT’un geniş kapsamlı opsiyonel donanımlarından yararlanabiliyor. Sekiz metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT’un yüksek performanslı bataryaları, 211kWh’lık kapasitesi ile araca 300 kilometreye kadar menzil imkânı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı yolcu kapasitesinin 52’ye kadar yükseltilebilmesine olanak tanıyor. NovoCITI VOLT’un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri ile operasyon verimliliğini en iyi hale getiriyor.

FORD TRUCKS ARTIK ALMANYA PAZARINDA

Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg’da arka arkaya distribütör atamalarını gerçekleştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Batı Avrupa’daki stratejik büyümesini şimdi de Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım atarak sürdürüyor.

Avrupa’daki büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla genişleten Ford Trucks olarak, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Avrupa’daki

büyüme planlarımızda stratejik öneme sahip Almanya’da, müşterilerimizi ITOY ödüllü çekicimiz F-MAX ve en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.