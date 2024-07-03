Otopark kavgasında birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan otopark kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.
İddiaya göre sitenin otoparkına araçlarını park etmek isteyen iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışma tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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