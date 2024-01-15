Otoyolda feci olay... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bariyerlere çarparak durabildi!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 06:57

Güncelleme: 15.01.2024 - 07:31

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkii Ankara istikametinde 27 U 1670 plakalı TIR'ı ile seyreden Abdurrahman Biter (64) direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

SEYİR HALİNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçiren şoförün yönetimindeki TIR, bariyerlere çarparak otoyolun sol şeridinde durdu. Durum diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Olay yerinde Abdurrahman Biter’e kalp masajı yapıldı. Bu esnada otoyolda duran TIR, emniyet şeridine park edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Abdurrahman Biter kalp masajı yapılarak Düzce’de hastaneye sevk edildi. Hastanede Abdurrahman Biter’e müdahalenin devam ettiği öğrenildi.