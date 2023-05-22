Oy ve Ötesi gönüllü sayısını açıkladı: 200 bini aştı, 3’e katlandı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:00

Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirterek, 14 Mayıs seçimlerine seçime oranla sandık gözlemcisi olmak isteyenlerin sayısının 3’e katlandığını duyurdu.

Milliyet’in aktardığına göre, 14 mayısta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti.

Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türk vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor. Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabileceğini ve eğitimlerin her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti.

“HER SEÇMENİN SAYIMLARI İZLEME HAKKI VAR”

Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

“Eğitimlerde seçim gününün akışı, yasal dayanaklar ve seçim günü için derlenen barışçıl davranış tavsiyeleri. Gönüllülerimizin gün sonunda ilan edilen sandık sonuç tutanaklarını fotoğraflayarak sistemimize yüklemeleriyle anında oluşan veriler ise talep eden tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz... Bununla birlikte her seçmenin sayımları izleme hakkı var.”

Dernek daha önce Türkiye genelinde ihtiyaç duyduğu sandık gönüllülerinin sayısını il il açıklamıştı.