Kırşehir'de seçimi kim kazandı? Kırşehir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kırşehir yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kırşehir'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kırşehir yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:02
Kırşehir'de seçimi kim kazandı? Kırşehir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kırşehir yerel seçim sonuçları...
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Kırşehirliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kırşehir'de seçimi hangi aday kazandı? 

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Selahattin Ekicioğlu, AKP'den Osman Arslan, İYİ Parti'den Ufuk Cengiz, Zafer Partisi'nden Muharrem Köysüren, YRP'den Ali Kaan Kılıçlıoğlu, DEM Parti'den ise Kadriye Turan başkan adayı olarak aday gösterildi.

KIRŞEHİR'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kırşehir'de "Selahattin Ekicioğlu, Osman Arslan, Ufuk Cengiz ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kırşehir 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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