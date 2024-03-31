Çekmeköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çekmeköy'de seçimi kim kazandı? Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu?
Çekmeköy seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Çekmeköy'de hangi aday ne kadar oy aldı? Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu?
Çekmeköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Ahmet Poyraz
CHP
Orhan Çerkez
İYİ Parti
Özgür Güneş Öcalan
Yeniden Refah
Yücel Evsen
Zafer Partisi
Haşim Yalçın
Saadet
Halil İbrahim Akpınar
Memleket
İbrahim Biçer
TİP
Gamze Özlem İlhan Gülcan
HÜDA PAR
Cengiz Kılıç
DEVA Partisi
İbrahim Subaşı
ÇEKMEKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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