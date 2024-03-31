Çekmeköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çekmeköy'de seçimi kim kazandı? Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:02

Çekmeköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Ahmet Poyraz

CHP

Orhan Çerkez

İYİ Parti

Özgür Güneş Öcalan

Yeniden Refah

Yücel Evsen

Zafer Partisi

Haşim Yalçın

Saadet

Halil İbrahim Akpınar

Memleket

İbrahim Biçer

TİP

Gamze Özlem İlhan Gülcan

HÜDA PAR

Cengiz Kılıç

DEVA Partisi

İbrahim Subaşı

ÇEKMEKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.