Oytun Erbaş'tan yeni açıklama: Gerçek bir esnafım

05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:55

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

Erbaş’ın “Bana ‘pazarcıdan ilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde izah yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Çünkü Sökeli pazarcının oğluyum.” açıklaması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

BABASI BANKA YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Oytun Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.

BU NASIL BÜYÜK BİR YALAN?

Sosyal medyada gündem olan sözlere akademisyenler de tepki gösterdi. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Bu nasıl büyük bir yalan, akademi pazarcının oğluna da benim gibi anne babası okumamış insanlara da açıktı her zaman. 36 yıl önce akademiye girdiğimde adamcılık yoktu. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalardan utanır şöyle konuşurken” dedi.

"DEDEMİN YANINDA BÜYÜDÜM"

Babasının bankacı olduğu için 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, yeni bir açıklama yaparak dedesinin yanında büyüdüğünü belirtti. Erbaş, Instagram hesabından yaptığı yeni açıklamada babasının değil dedesinin pazarcı olduğunu söyledi.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

'Dedem esnaftır benim, pazarcıdır. Babam banka memurluğu ve müdürlüğü yaptı. O yüzden tayinleri oldu. Bende dedemin yanında büyüdüm. Her hafta sonu perhiz sattım, hafta içleri patates sattım. Gerçek bir esnafımdır. Üniversite sınavı günü de pazarcılık yapmaya da devam etmişimdir. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu herkes bilir. Hatta bununla ilgili anılarım bile vardır. Çok baskı yediğimiz, mobbing yediğimiz doğrudur. Çünkü biz yılbaşı kutlamayan, elimizde kadeh gezdirmeyen tipleriz. Biz müdahalelere yılmadık ve canavar gibi bilim adamı olduk. Lütfen arkamızdan sallamayınız. Komedi olarak görüyorum bunları" ifadelerini kullandı.