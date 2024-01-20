Oyun oynamak için çıkmıştı... Cansız bedenine ulaşıldı!
Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıkan 12 yaşındaki V.T.’den bir süre haber alınamadı.
Ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuğu arayan aile ve ekipler 02.00 sıralarında V.T.’nin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemenin ardından V.T.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. V.T.’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Mahalle mezarlığına defnedilen 12 yaşındaki V.T.’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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