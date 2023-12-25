Barajda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için baraja açılan ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:01
Barajda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde balık tutmak için baraja giren 3 kişiden biri gölete düşüp kayboldu.

AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda barajın bazı alanlarında aramalar yoğunlaştırılmış ve gölette bulunan yoğun yosunlaşmadan dolayı aramalar bugün sabah saatlerinde devam etti.

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Gruplar halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bot ve dron yardımıyla kaybolan çocuğu bulmaya çalışırken, yapılan çalışmalar neticesinde Mutesem Billim Elcasim’in (13) cansız bedeni bulundu.

Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulunan Elcasim’in cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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