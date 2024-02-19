Oyun oynayan çocuklara bıçak çekti: Gözaltına alındı!

Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip bıçakla korkutan S.S. (72) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:15
Oyun oynayan çocuklara bıçak çekti: Gözaltına alındı!
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Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı.

Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti.

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GÖZALTINA ALINDI

S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp gözaltına aldı.

"İŞLEMLER DEVAM ETMEKTEDİR"

Şüphelinin işlemşeri sürerken Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi. 


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