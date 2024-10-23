Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti!
"Ezel", "Güz Gülleri", "Abuzer Kadayıf", "Acı Hayat", "Böyle Bitmesin" ve "Veda" adlı yapımların da aralarında olduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi.
Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçının vefatını "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" ifadesiyle duyurdu.
Kanal 7'nin günlük dizisi "Bir Yemin Ettim" ile ekrana dönmeye hazırlanan başarılı oyuncunun bu sabah kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Temel'in cenaze namazı bugün ikindi ezanına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii'nde kılınacak.
Etiketler: #Cenaze #kalp krizi #oyuncu #tekin temel
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