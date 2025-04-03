Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:07

Güncelleme: 03.04.2025 - 00:07

TRT1’nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesinin yankıları sürüyor.

Pusat’a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, başrol oynadığı TRT tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu.

SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.