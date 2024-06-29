Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı!

Tokat’ta üzerlerinde oyun oynadıkları traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 07:19
Oyunları eceli oldu: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı!
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Tokat'ta merkeze bağlı Semerci Köyü’nde iddiaya göre iki çocuk evlerinin önünde bulunan 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynamaya başladı.

10 yaşındaki Duran Efe Kaya’nın traktörü çalıştırmasıyla traktör 3 metrelik bahçe duvarından düştü.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Traktörü çalıştıran Duran Efe Kaya olay yerinde hayatını kaybederken traktör üzerinde oynayan Y.K (14) ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuk Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 


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