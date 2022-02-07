Özal Toraman isimli erkek, çocuklarını odaya kilitleyip eşini vurdu
Maltepe'de eşi ile tartışan Özal Toraman, ikiz çocuklarını evin bir odasına kilitleyip eşini vurdu.
Olay dün saat 16.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Özal ve Cemile Toraman çifti ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu. Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti.
Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman’ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda.Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.
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