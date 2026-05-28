Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel ile Bahçeli'nin telefon görüşmesinde neler konuşuldu: 'Kendine dikkat et...'

Özel ile Bahçeli'nin telefon görüşmesinde neler konuşuldu: 'Kendine dikkat et...'

28.05.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özel ile Bahçeli'nin telefon görüşmesinde neler konuşuldu: 'Kendine dikkat et...'

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Özel, Bahçeli’nin kendisini aradığında “Hiç durmuyorsun, sağlığına dikkat et” dediğini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla aradığını aktardı.

Gazeteci Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Özel, Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde aralarında geçen diyaloğun ayrıntılarını açıkladı.

"YİNE HİÇ DURMUYORSUN..."

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler, çok sayıda lider aradı. Devlet Bey dün (önceki) geceden başladı ama hemen hemen bütün genel başkanlar arıyorlar, destek veriyorlar. Bu çok çok kıymetli.

Devlet Bey, Özgür Bey, 'genel başkanım' dedi. Ondan sonra 'yine hiç durmuyorsun' dedi. 'Çok ıslandın'. Önce dedi ki 'bugün önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettim' dedi. 'Hiç durmuyorsun' dedi. 'Geçen günde çok ıslandın' dedi. 'Sağlığınıza dikkat edin' dedi. Böyle iyi niyetli şeyler. Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu."

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #MHP #Bahçeli

İlgili Haberler

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu Son dakika haberi... Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre 14 siyasi parti ile görüşülecek. Söz konusu görüşmeler bayramın 2. gününde gerçekleşecek.
Son Dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı: 'Mesele niyet meselesidir'
Son Dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı: 'Mesele niyet meselesidir' Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" sözlerine yanıt verdi.
Son dakika... Özgür Özel'den 'yeni parti' sorusuna yanıt: 'Şu aşamada kimse...'
Son dakika... Özgür Özel'den 'yeni parti' sorusuna yanıt: 'Şu aşamada kimse...' Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazı sonrası Manisa'da konuştu. "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" diyen Özel, CHP'lilere "Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin" çağrısı yaptı. Özel ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ettiğini" ifade etti.