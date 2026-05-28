Özel ile Bahçeli'nin telefon görüşmesinde neler konuşuldu: 'Kendine dikkat et...'

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini telefonla aradığını aktardı.

Gazeteci Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Özel, Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde aralarında geçen diyaloğun ayrıntılarını açıkladı.

"YİNE HİÇ DURMUYORSUN..."

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler, çok sayıda lider aradı. Devlet Bey dün (önceki) geceden başladı ama hemen hemen bütün genel başkanlar arıyorlar, destek veriyorlar. Bu çok çok kıymetli.

Devlet Bey, Özgür Bey, 'genel başkanım' dedi. Ondan sonra 'yine hiç durmuyorsun' dedi. 'Çok ıslandın'. Önce dedi ki 'bugün önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettim' dedi. 'Hiç durmuyorsun' dedi. 'Geçen günde çok ıslandın' dedi. 'Sağlığınıza dikkat edin' dedi. Böyle iyi niyetli şeyler. Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu."