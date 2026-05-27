Son Dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı: 'Mesele niyet meselesidir'

27.05.2026 13:29:00
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" sözlerine yanıt verdi.
CHP lideri Özgür Özel, bayramı geçirdiği memleketi Manisa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" açıklamasına Özel, "Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değil" dedi.

"YETER Kİ İYİ NİYET OLSUN"

Sözcü'ye konuşan Özel, şunları söyledi:

"Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.

Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. 

Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun."

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKTI"

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi hakkında, "Milletvekilleri nasıl içeri alınmaz?" çıkışına ise Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, partimize saldırılmasından bir gün önce Kemal Bey ile konuştuk. Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı 2’şer arkadaşımızı görevlendirdik. Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı.

Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler.

İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı. Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu."

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine jet yanıt: 'Utanç verici bir itiraf' Kazanamadığı kurultay seçimi 'mutlak butlan' kararıyla iptal edilince CHP Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Elimde olsa bu sabah kurultaya giderim'' sözlerine CHP'li Başarır'dan sert tepki geldi.
Cumhur İttifakı ortağı BBP, hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı'nda hem Kemal Kılıçdaroğlu heyeti ile hem de Özgür Özel heyeti ile bayramlaşacaklarını ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştı: Kurultay sorusuna ve Özgür Özel'in sandık çağrısına yanıt verdi Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca Özgür Özel'in çağrısına da yanıt verdi.