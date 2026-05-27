Son Dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı: 'Mesele niyet meselesidir'

CHP lideri Özgür Özel, bayramı geçirdiği memleketi Manisa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" açıklamasına Özel, "Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değil" dedi.

"YETER Kİ İYİ NİYET OLSUN"

Sözcü'ye konuşan Özel, şunları söyledi:

"Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.

Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir.

Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun."

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKTI"

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi hakkında, "Milletvekilleri nasıl içeri alınmaz?" çıkışına ise Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, partimize saldırılmasından bir gün önce Kemal Bey ile konuştuk. Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı 2’şer arkadaşımızı görevlendirdik. Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı.

Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler.

İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı. Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu."