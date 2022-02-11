Tarkan'dan 'Özgecan Aslan' paylaşımı: 'Sana söz, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde'

11 Şubat 2022 Cuma, 15:37

Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin simgesi olan Özgecan Aslan, katledilişinin 7. yılında anılıyor.

Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Aslan, bugün Türkiye'nin dört bir yanında, paylaşımlarla ve adına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

TARKAN'DAN 'ÖZGECAN ASLAN' PAYLAŞIMI

#ÖzgecanAslan etiketi sosyal medyada gündem olurken; ünlü sanatçı Tarkan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aslan'ı andı.

Sözlerine "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi?" diye başlayan Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."