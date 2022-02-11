Özgecan Aslan, katledilişinin 7. yılında mezarı başında anıldı: 'Acımız ilk günkü gibi'

11 Şubat 2022 Cuma, 17:04

Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 7. yılında mezarı başına gelen ailesi ve yurttaşlar tarafından anıldı.

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan,19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti. Ailenin yakınlarının yanı sıra yurttaşların da katıldığı ziyarette mezara çiçekler bırakıldı. Ziyaretçiler, mezarlık imamının okuduğu Kur'an-ı Kerim'e ve dualara da eşlik etti.

Aslan çifti, kızlarını anarken gözyaşı döktü.

Kızı için dua eden baba Mehmet Aslan, "Bütün öldürülmüş, katledilmiş kadınlarımızın mekanı cennet olsun. Kabirleri nur olsun. Kadın dünyada dişil enerjiyi temsil eden bir varlık. Kadın olmazsa yani dişil güç olmazsa eril güç yani erkek bir hiçtir. Kadın üretkenliğin, kültürün, bilginin, sanatın, geleceğin ışığıdır. Kadın geleceğin güneşidir; dünyayı aydınlatandır, dünyayı aydınlatacak olanları yetiştirenlerdir. Dünyada karşılıksız seven, karşılıksız veren, bütün cefaları, çileleri çeken, göğüsleyebilen tek varlıktır. Kadın yardır, topraktır, vatandır. Kadına şiddet uygulamak, yok etmek demek; üretkenliği yok etmek, geleceği, bilgiyi, kültürü, yok etmek demektir. Kadını yok etmek demek, vatanı yok etmek demek. Kadına yapılan saldırı, vatana karşı yapılan bir saldırıdır. Allah bu vatanın, bu milletin, bu kadınların yardımcısı olsun” dedi.

Anne Songül Aslan da “Acımız ilk günkü gibi hep aynı, hiç bitmiyor. Her dakika, her saniye bu acı içimizde. Çok kötü bir duygu, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kadınlarımıza yardım etsin. Dolmuşa binip evine geliyordu. Masumdu, akıllı kızımdı” diye konuştu.

ÖZGECAN ASLAN'IN KATLEDİLMESİ

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.