Özgür Çelik Bozdoğan Kemeri önünde: Ekrem İmamoğlu'nun 'Taksim' mesajını iletti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bozdoğan Kemeri önünde gençlerin yanında gelerek tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını iletti.

Özgür Çelik Bozdoğan Kemeri önünde: Ekrem İmamoğlu'nun 'Taksim' mesajını iletti
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İrem Karataş
Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar İstanbul'da devam ediyor.

Saraçhane'den Taksim'e doğru açılan kapı olan Bozdoğan Kemeri'nde eylemciler ile polis sık sık karşı karşıya geliyor. Taksim'e gitmek isteyen gençlere polis ekipleri zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyor.

ÇELİK, İMAMOĞLU'NUN TAKSİM MESAJINI PAYLAŞTI

Eylemlerin 6'ncı gününde polis Bozdoğan Kemeri'ne giden barikatı açtı. Kemerin önünde polis ablukası oluştu. Eylemciler kemerin önündeki polis barikatına yürüdü.

Gelişmeler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grubun yanına geldi. Çelik eylemcilere İmamoğlu'nun mesajını iletti.

Çelik'in aktardığına göre İmamoğlu, "Zamanı gelince Taksim'e beraber gideriz. Şimdi Saraçhane'yi savunalım" ifadelerini kullandı. Çelik bunun arından grubu Saraçhane'ye, miting alanına davet etti.

Ancak grup ilerlemeyince Çelik, alandan ayrıldı. Eylemciler henüz bir müdahale ile karşılaşmadı.


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