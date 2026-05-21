Özgür Çelik: İstanbul İl Binamızda görevimizin başındayız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’ta başlayan darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Milletimiz buna geçit vermeyecek. Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.