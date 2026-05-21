Özgür Çelik: İstanbul İl Binamızda görevimizin başındayız

21.05.2026 19:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına ilişkin, "Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’ta başlayan darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Milletimiz buna geçit vermeyecek. Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı dünya basınında: 'Son büyük darbe' Dünya basınında, CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı muhalefet açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirilirken; haberlerde kararın siyasi belirsizlik, liderlik krizi ve Türkiye’de demokrasi ile hukuk devleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı yorumlarına yer verildi. Reuters gelişmeyi, "CHP kararı, Erdoğan'ın siyasi rakiplerine yönelik 'son büyük darbe' olarak görüyor" ifadeleri ile dünyaya duyurdu.
Anahtar Parti’den ‘mutlak butlan’ sonrası acil toplantı kararı CHP kurultaylarına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasi partiler peş peşe olağanüstü toplantı kararı alırken, Anahtar Parti de acil gündemle toplanacağını duyurdu. Başkanlık Divanı’nın bu akşam Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bir araya geleceği açıklandı.
Türkiye'de daha önce siyasi partiye "mutlak butlan" kararı verildi mi? CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Peki daha önce Türkiye'de bir siyasi partiye "mutlak butlan" kararı verildi mi?