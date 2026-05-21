Türkiye'de daha önce siyasi partiye

Türkiye siyasi tarihinde daha önce hiçbir siyasi partinin kurultayına yönelik "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı verilmemişti. Ancak 21 Mayıs 2026'da CHP kurultayı için verilen iptal kararı, Türk hukuk ve siyaset tarihine bir ilk olarak geçti. Peki, siyasette mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor ve siyasi dengeleri nasıl etkiliyor? İşte tarihi kararın tüm ayrıntıları...

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE SİYASİ PARTİYE MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLDİ Mİ?

Arama motorlarında ve kamuoyunda en çok merak edilen soruların başında, siyasette "mutlak butlan" kavramının daha önce uygulanıp uygulanmadığı geliyor. Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde herhangi bir partinin olağan genel kuruluna veya kurultayına yönelik mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararı verilmemişti.

Şirketler hukuku, aile hukuku ve borçlar hukukunda sıkça karşılaşılan bu ağır yaptırım, siyaset sahnesinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultay Davası ile doğrudan uygulanmış oldu.

SİYASETTE BİR İLK...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği karar, Türk siyasi tarihinde yepyeni bir hukuki içtihat yarattı. Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nı "kamu düzenine aykırılık" ve "irade fesadı" gerekçeleriyle baştan itibaren geçersiz (yok hükmünde) saydı.

Bu emsal kararın beraberinde getirdiği çarpıcı sonuçlar şunlar oldu:

Kurultayda seçilen mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Kurultay öncesi döneme dönülerek, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetim organlarının göreve iadesine hükmedildi.

Olağan Kurultay üzerine inşa edilen sonraki tüm kurultay süreçleri ve alınan kararlar zincirleme olarak iptal edildi.

HUKUKTA MUTLAK BUTLAN NEDİR? SİYASET İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması sebebiyle doğduğu andan itibaren ölü kabul edilmesidir. Mutlak butlanla sakat olan bir işlem, sonradan onaylanarak geçerli hale getirilemez.

Hukukçular, şirket genel kurullarında görülen bu uygulamanın, Anayasal güvence altındaki bir siyasi partinin en üst organına uyarlanmasını hukuk tarihinde yepyeni bir emsal olarak değerlendirmektedir.

MHP SÜRECİYLE ARASINDAKİ FARK NE?

Geçmişte siyasi partilerin yargı süreçleri tartışma yaratmıştı. Özellikle 2016 yılındaki MHP olağanüstü kurultay sürecinde mahkemeler kayyum (çağrı heyeti) atamış ve bazı kongre süreçlerini durdurmuştu. Ancak o süreçler çoğunlukla delege imzaları, kongre çağrı usulleri ve tüzük ihlalleri üzerinden yürümüştü.

Tamamlanmış ve sonuçlanmış olağan bir kurultayın, ticaret hukukunda şirket genel kurullarında görüldüğü gibi "kamu düzeni" gerekçesiyle topyekûn mutlak butlanla iptal edilmesi, yargı tarihinde bir siyasi parti için uygulanan ilk ve en ağır hukuki müdahale oldu.