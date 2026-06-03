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Özgür Özel'den Silivri'ye not: Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı

Özgür Özel'den Silivri'ye not: Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı

3.06.2026 16:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Silivri'ye not: Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı

CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonuna gönderdiği not ile kutladı.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonuna gönderdiği not ile kutladı. 

Özel, gönderdiği nottu şu ifadeleri kaydetti:

"Canım Başkanım. Biliyorsun kalbimin bir yarısı seninle birlikte Silivri'de tutuklu. Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız. Yeni yaşın kutlu olsun. Seni özgürlükte kucaklayacağım günler uzakta değil. İyi ki doğdun. İyi ki dostumsun."

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NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart operasyonun ardından ikinci kez doğum gününü Silivri'de tutuklu geçiriyor.

İmamoğlu'nun bugün mahkeme salonunda 55'inci yaşı kutlandı. İmamoğlu, "Fazla uzatmayalım niye doğurdun diye anneme babama dava açarlar” dedi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel

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