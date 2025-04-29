Özgür Özel İsmail Saymaz'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde olan gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret etti.

Özgür Özel İsmail Saymaz'ı ziyaret etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:17

Halktv yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun başladığı ve gözaltına alındığı saatlerde, 19 Mart sabahı evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Saymaz'ın 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisis (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde olan gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret etti.


Etiketler: #CHP #Özgür Özel #İsmail Saymaz

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