Son Dakika... Ece Üner'in adliyeye götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:59

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, sosyal medyadan savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

İSMAİL SAYMAZ'IN PAYLAŞIMINA YER VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Saymaz'ın 15 Mart'ta pasaportuna el konulmasını duyurduğu paylaşıma yer verildi.

Açıklamada Saymaz'ın "Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1,5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

"FETÖ'LÜ" PAYLAŞIM GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başsavcılık açıklamasında Üner'in, Saymaz'ın bu paylaşımına "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklinde yanıt verdiği ve bu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301/1 maddesinde düzenlenen "yargı organlarının alenen aşağılama" ve 288/1 maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcılığın talimatının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Halk TV'ye giderek Üner'i ifade için savcılığa davet ettiler.

Görevliler, bir gözaltı kararı olmadığını belirttiler. Üner, görevlilerle birlikte ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.