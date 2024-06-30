Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den İzmir Belediyesi’ne ‘su zammı’ eleştirisi: Haberlere tepki gösterdi!
CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su zammını sert bir dille eleştirdi. Cemil Tugay'ı sert bir şekilde eleştirdi. Barış Özel, söz konusu haberlere de tepki gösterip ‘ben bireyim, ilk kez eleştirmiyorum’ ifadelerini kullandı.
İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı.
Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su ve atık su tarifelerine yapılan yüzde 45'lik zammı sert bir dille eleştirdi.
Özel'in paylaşımının tamamı şu şekilde:
“İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!”
Barış Özel, söz konusu haberlere de tepki gösterip şu ifadeleri kullandı:
“Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum.”
Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum. https://t.co/IIAZEAbHCM— Barış Özel (@ozelbaris) June 30, 2024
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