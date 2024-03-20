Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı 'not' dikkat çekti
Fenomen Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, "çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok" notu bırakarak, hayatına son verdi.
Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Show TV'nin haberine göre şirketlere kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi.
Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.
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