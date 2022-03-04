Tarım Bakanlığı devir teslim töreninde elektrikler kesildi

04 Mart 2022 Cuma, 15:17

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Kirişçi, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. Kirişçi’nin konuşması sırasında elektriklerin kesilmesi dikkat çekti.

Kirişçi konuşmasında, Pakdemirli’ye teşekkür ederek, "Aslında bakanlığımızın bugünkü hali ile neredeyse dokunmadığı bir alan yok. Dolayısıyla küresel iklim değişiminin böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Maalesef çok önceleri tarımı ihmal edenler çok oldu. Ama hükumetimiz döneminde 2002'den bu yana, ki ben de 22 ve 23’üncü dönemde Meclis’te Tarım Komisyonu Başkanı olarak verilen o görevi ifa etmeye çalıştım. O dönemde hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Düşünün bir tarım ülkesinden söz ediyorsunuz, kendi kendine yeterliliğinden bahsediyorsunuz ama bir tarım kanununuz yok veya bir tohum, bir ürün üretimi için kullanılan materyalden söz ediyorsunuz, bir Islahçı hakları kanunu yok. Çiftçinin örgütlenmesi ile ilgili birtakım birlikler olsun, ziraat odaları olsun bunlarla ilgili kanun yok" dedi.

'BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR'

Bakan Kirişçi, bakanlığın gerçekten önemli bir görev alanını oluşturan Gıda Kontrol biriminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mesela bunlara ilişkin de o dönemde çıkarılmış olan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. Yürütme adına bu görevi ifa eden, 2002 yılından bugüne kadar görev almış bütün bakanlarımız, tıpkı Pakdemirli Bakanımız gibi bunun gereklerini, icaplarını yerine getirmeye çalıştılar. Biz, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır, günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecan ve hevesle bu görevi ifa edecektir. Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan, durmaksızın devam edecek" diye konuştu.