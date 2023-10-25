Pakistan’dan Cumhuriyet’e 100. yıl ziyareti

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:10

Pakistanlı yetkililer, yazarımız Işık Kansu ve gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ile görüştü. Qureshi, iki ülke dostluğunun Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk ile Pakistan kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın düşünceleriyle pekiştirildiğine dikkat çekti.

İki ülke halkının birbirlerine karşı dostluk duygularıyla dolu olduğunu belirten Qureshi, ilişkilerin her geçen gün ilerlediğine dikkat çekti.

Yazarımız Işık Kansu da Cumhuriyetin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe her türlü katkı vermeye hazır olduğunu dile getirdi.