Palalı saldırıyı sahiplendiler, gözdağı verdiler... Hacettepe Üniversitesi'nde neler yaşandı?

28.10.2025 16:05:00
Haber Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde öğrencilere yönelik düzenlenen palalı saldırının yankıları sürüyor. Güvenlik görevlilerinin izlemekle yetindiği saldırı, Ülkü Ocakları tarafından kabul edildi. Saldırıyı sahiplenen isimler, öğrencilere gözdağı veren paylaşımlar yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları'na bağlı Hacettepe Teşkilatı üyeleri tarafından “devir teslim töreni” düzenlendi. Alparslan Türkeş’in pankartlarının asıldığı törene, öğrenci olmayan kişilerin de katıldığı aktarıldı.

Töreni protesto eden Hacettepeli öğrenciler de, yemekhane önünde basın açıklaması yaptı.

Daha sonra öğrenciler arasında arbede çıktı. Edebiyat Fakültesi karşısındaki Nacho Kafe’den gelen bir grup, yüzlerine maske takıp palalarla öğrencilere saldırdı.

GÜVENLİK SALDIRIYI SADECE İZLEDİ

Güvenliklerin saldırıya yönelik müdahalesinin yetersiz kaldığı anlar ise; kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medya yayımlanan bir görüntüde; palalı bir kişinin güvenlikle birlikte hareket ettiği ve palasını sırtının arkasına yerleştirip, onunla yürüdüğü görüldü.

Öğrencilere, pala ve cam şişelerle düzenlenen saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

Kampüslerde öğrencilerin demokratik hak ve taleplerine ilişkin düzenlediği eylemlerine orantısız müdahalede bulunan güvenlikler, palalı saldırganlara müdahale etmek yerine sadece izledi.

İL BAŞKAN YARDIMCISINDAN GÖZDAĞI!

Ankara Ülkü Ocakları Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kayra Utku Sürenler, Nacho Kafe'nin önünde arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı, şu sözlerle paylaştı:

"Söyledik; Hacettepe’den DTCF’ye, ODTÜ’den Cebeci’ye Kampüslerin Tek Sahibi Ülkücülerdir. BU BAYRAK DÜŞMEZ YERE, ÖLMEDİKÇE SON KUZU!"

SALDIRIYI KABUL ETTİLER

Kendilerini 'Hacettepe Üniversitesi Ülkücüleri' olarak tanıtan Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı ise, palalı saldırıyı kabul etti.

Türk bayrağına dokunulduğunu iddia eden grup, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı bugün devir teslim törenini şanlı Türk bayrağı altında gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz içinde vatan mücadelesi veren teşkilatımız, tarafımıza saldırıda bulunan örgütçülere gereken cevabı vermiştir. Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı, Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar kutlu bayrak mücadelesini canı pahasına vermeye hazırdır. Ay yıldızlı al bayrağa dokunma cüreti gösteren bu soysuzlara bugün verdiğimiz karşılığı her daim yine vereceğiz.

Beytepe’nin içi de dışı da BİZİMDİR. Sahte hümanist tavırlarınızın arkasına gizlediğiniz bayrak düşmanlığını gerekirse canımızla ezeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı dimdik ayaktadır. Vatansızlara da onların ağabeylerine de ibret olsun."

"HEPİMİZ FIRATIZ ŞEHADETE HAZIRIZ"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da, Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı'nın saldırıyı kabul eden açıklamasını alıntılayarak, şunları yazdı:

"Ferman Başbuğun Fakülteler bizimdir.! Yalnızca bir slogan değil geçmiş mücadeleyi gelecekle buluşturan 'İrade Beyanıdır'. Hacettepe’nin Yiğit Bozkurtlarına selam olsun."

İlgili Konular: #Hacettepe Üniversitesi #Ülkü Ocakları #saldırı

