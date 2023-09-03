Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada yangının söndürüldüğünü bildirdi.
İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
"Sultangazi Kent Ormanının yan tarafında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 4 hektar alan zarar gördü. Yangın çok yönlü olarak araştırılıyor. Geçmiş olsun."
Sultangazi Kent Ormanının yan tarafında çıkan yangın kontrol altına alındı.— Davut GÜL (@gul_davut) September 3, 2023
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
4 hektar alan zarar gördü.
Yangın çok yönlü olarak araştırılıyor.
Geçmiş olsun.#İstanbul pic.twitter.com/oBovX7VG6d
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- ‘2012 yılından beri…’
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama
- Gerçek ortaya çıktı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Taş köprüler restorasyon kurbanı