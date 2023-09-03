Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:26

Güncelleme: 03.09.2023 - 17:36

İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

"Sultangazi Kent Ormanının yan tarafında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 4 hektar alan zarar gördü. Yangın çok yönlü olarak araştırılıyor. Geçmiş olsun."