Denizli Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı kimdir? Arda Arpacı neden istifa etti?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:53

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:53

Denizli Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, istifa etmesiyle gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Arda Arpacı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ARDA ARPACI KİMDİR?

Arda Arpacı, 1981 yılında Denizli'de doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Denizli'de tamamladı. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölününde lisans eğitimi aldı. İzmir'deki öğrencilik yıllarında sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. CESS Kimya Mühendisliği Öğrenci Topluluğunun kurucu üyesidir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA İşletme Yöneticiliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da 2 yıl özel sektörde çalıştı. Askerlik görevini Siirt Şirvan'da kısa dönem jandarma çavuş olarak yaptı. 2007 yılında Denizli'ye döndü. Tekstil ve enerji alanında faaliyet gösteren aile şirketi ARTEKS Arpacı Tekstil Ltd.Şti'nde yöneticilik yapmaktadır. TMMOB Kimya Mühendisliği Denizli Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi ve sekreter üye olarak görev aldı. DEKEV Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı Gençlik Komisyonu ve Kültür-Sanat Komisyonunda aktif görev almaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesinin aktif üyesi olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde görev almaktadır. Arda Arpacı, 2010 yılından bu yana CHP üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Arda Arpacı, evli ve bir çocuk babasıdır.

ARDA ARPACI NEDEN İSTİFA ETTİ?

YSK’ye sandık kurulu listelerini gecikmeli ileten CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, CHP Genel Merkezi’nin talebi ile istifa etti.



