Pamukkale'ye 2022'de 2 milyon ziyaretçi bekleniyor

04 Ocak 2022 Salı, 10:02

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu muhteşem güzelliği ve antik kentleri görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme sürecinin ardından yerli misafirin haricince yabancı turistlerin de giriş geldiği bölgede, salgın tedbirleri sıkı denetleniyor.

Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerleri arasında dikkati çeken Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırladı.

Kovid-19 salgının etkili olduğu 2020'de ise Pamukkale'ye 625 bin 120 ziyaretçi geldi.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Beyaz cennet" olarak nitelendirilen Pamukkale'yi geçen yıl ise 1 milyon 200 bin 650 kişi gezdi.