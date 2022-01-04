Pamukkale'ye 2022'de 2 milyon ziyaretçi bekleniyor
Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'ye 2022'de 2 milyon ziyaretçi bekleniyor.
Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu muhteşem güzelliği ve antik kentleri görüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme sürecinin ardından yerli misafirin haricince yabancı turistlerin de giriş geldiği bölgede, salgın tedbirleri sıkı denetleniyor.
Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerleri arasında dikkati çeken Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırladı.
Kovid-19 salgının etkili olduğu 2020'de ise Pamukkale'ye 625 bin 120 ziyaretçi geldi.
UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Beyaz cennet" olarak nitelendirilen Pamukkale'yi geçen yıl ise 1 milyon 200 bin 650 kişi gezdi.
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