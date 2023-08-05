Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:52

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:52

Pandemide maske cezası yiyen yurttaşlar ödedikleri cezaların ne zaman iade edileceğini merak ediyor. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, zaman iade edilecek? Maske cezası ödemesi nasıl geri alınır?

PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de Pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

PANDEMİ CEZALARI İADE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

CEZALARIN İADESİ İÇİN BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

İşte maske cezalarının iadesi için doldurulacak olan başvuru formunun adımları;

1. ADIM

İdari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise ilgili vergi dairesinin adı, vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış ise ilgili muhasebe biriminin adı yazılacaktır.

2. ADIM

T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

3. ADIM

İadesi talep edilen idari para cezasına ilişkin bilgiler başvuru sahibinde bulunması halinde doldurulacaktır. Ayrıca, iadesi talep edilen idari para cezasına ait idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin başvuru sahibinde bulunması halinde birer örneği dilekçeye eklenecektir.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADARDI?

Koronavirüs salgını döneminde maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlenmişti.

SOKAĞI ÇIKMA YASAĞI İHLALİNİN CEZASI NE KADARDI?

Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin ise 3 bin 150 TL idi.