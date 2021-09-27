Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:03

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Savcı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.

Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



