Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Savcı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.
Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.
Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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