Panelvan ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:42

Erenler ilçesine bağlı Çaybaşı Yeniköy Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan tipi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.