10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyonda ölü bulundu

Sinop’ta, 1 gündür haber alınamayan İzzet Gökhan (45), pansiyon odasında ölü bulundu. Gökhan'ın, 10 yıl önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği belirtildi.

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:11
10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyonda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan, Meydankapı Mahallesi’ndeki 3 katlı pansiyona 2 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında giriş yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı. 

'KOLONYA İÇİP KOMAYA GİRDİ' İDDİASI

Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan’ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. 


Sinop pansiyon ceset

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler