10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyonda ölü bulundu
Sinop’ta, 1 gündür haber alınamayan İzzet Gökhan (45), pansiyon odasında ölü bulundu. Gökhan'ın, 10 yıl önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği belirtildi.
Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan, Meydankapı Mahallesi’ndeki 3 katlı pansiyona 2 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında giriş yaptı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı.
'KOLONYA İÇİP KOMAYA GİRDİ' İDDİASI
Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan’ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'