Para karşılığı sahte diploma düzenleyen 2 kişiye gözaltı

13 Eylül 2022 Salı, 14:01

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden para karşılığı sahte diploma, kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri ve Aksaray'da 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda 19 sahte diploma, 8 sahte kimlik, 15 sahte sürücü belgesi, 1 ikamet izin belgesi, 7 boş kart, 3 kartuş, 2 çipli boş kart, 2 yazıcı ve 1 USB bellek ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Özellikle sahte tıp ve diş hekimliği fakülteleri, makine mühendisliği ve lisans diplomaları düzenlediği belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



