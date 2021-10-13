Parasını ödediği evi teslim alamayınca kendi yakmaya kalktı

Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti.

IHA
13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:15
Parasını ödediği evi teslim alamayınca kendi yakmaya kalktı
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Pendik'te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.

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