Parasını ödediği evi teslim alamayınca kendi yakmaya kalktı
Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti.
Pendik'te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir şahıs, üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.
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