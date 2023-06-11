Parasını ve cep telefonlarını çaldılar: Hırsızları bulana 20 bin lira ödül verecek

Siirt’te Mithat Beydoğan'ın park halindeki otomobilinden çantasındaki 600 dolar ve yaklaşık 70 bin lira değerinde 2 telefonu çalındı. Beydoğan, hırsızların yakalanmasına yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 18:25
Parasını ve cep telefonlarını çaldılar: Hırsızları bulana 20 bin lira ödül verecek
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Siirt’te meydana gelen olayda Mithat Beydoğan, kendisine ait otomobiliyle fıstık bahçesine gitti. Birkaç saat sonra evine dönmek için otomobiline yönelen Beydoğan, otomobilinin yolcu sağ ön kapısının  camının kırık olduğunu fark etti. Beydoğan, otomobilinin içinde bulunan 600 dolar ile yaklaşık 70 bin lira değerindeki 2 telefonunun çalındığını fark etti. 

Beydoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

“BİR AN ÖNCE YAKALANMALARI GEREKİYOR”

Beydoğan, hırsızların yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 20 bin lira ödül vereceğini belirterek, “Hafta sonu bahçemize vakit geçirmek için gelmiştik. Döndüğümüzde arabamın camının kırık olduğunu ve içinde bıraktığım çantamdaki 600 dolar ile iki telefonumun çalındığını fark ettik. Jandarmaya haber verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağ olsunlar gerekli işlemleri yaptılar. Bahçemize güvenli gidip gelmemiz için bu hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğim” dedi.



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