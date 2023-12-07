Parçalanmış cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: Gazetecinin oğlunun öldürülmesinde yeni gelişme!
Milli Gazete'nin yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nur Kasadar’ın cinayetinde yeni bir gelişme oldu. Konuyla ilgili iddianame tamamlandı.
Milli Gazete'nin yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı.
19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar, babasının eski çalışanı olan Hakan Öztürk (28) tarafından iple boğulduktan sonra parçalara ayrılarak derin donduruculara konulmuştu.
Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da fidyeciler tarafından kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evin derin dondurucusunda bulunmuştu.
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