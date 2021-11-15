Parçalanmış halde bulunmuştu: Cesedin kimliği belli oldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hayvanlar tarafından parçalanmış bulunan cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan’a (26) ait olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15- 20 gündür arazide olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alındı.
Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleştirmesi sonucu cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu saptandı. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Kağanarslan’ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi. Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan’ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.
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