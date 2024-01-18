Park halindeki araca çarptı... İkisi çocuk 4 kişi yaralandı!
Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hacıabdi Mahallesi Devrim Sokak’ta kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı’na seyir halinde olan 48 AY 148 plakalı otomobil, park halinde duran 35 AJ 3748 plakalı araca çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan ikisi ilköğretim öğrencisi toplam dört kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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