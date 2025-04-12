Park halindeki araçta silahla vurulmuş halde bulundu!
Çorum’da 20 yaşındaki E.S., park halindeki otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da Dr. İlhan Gürer Caddesi’nde E.S. (25) adlı genç, otomobil içeresinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S. ağır yaralı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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