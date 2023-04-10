Parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi parkta ölü olarak bulundu.
Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 1 Mahallesi’nde bulunan Millet Parkı’nda bir kişinin bankta hareketsiz yattığını gören Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, Çavuş Mahallesi’nde ikamet eden Hacı Ali Özer’e (55) ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından Özer’in cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Özer’in yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Hacı Ali Özer’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
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